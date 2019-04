Emma Marrone, Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis: la foto insieme incuriosisce i fan, il motivo dell'incontro

Lunedì 8 Aprile 2019, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che ci fanno Emma Marrone, Elisabetta Canalis e Tiziano Ferro nella stessa foto? I fan che hanno visto il selfie su Instagram se lo chiedono da qualche ora. Se per i due cantanti si spera in un duetto, la presenza della showgirl sarda incuriosisce ancora di più i followers. Tutti e tre hanno pubblicato lo scatto sui loro rispettivi profili social lasciando intendere di aver fatto una sorta di rimpatriata a Los Angeles.I tre, infatti, si sono ritrovati nella "Città degli Angeli", negli Stati Uniti, nel weekend. L'ex velina vive lì insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, mentre Tiziano Ferro fa la spola tra l’America (Nord e Sud) e l’Italia. L'unica vera "intrusa" è la cantante pugliese, che starebbe trascorrendo una breve vacanza in California.«Italians in L.A Usa», ha scritto Elisabetta Canalis nella didascalia che ha accompagnato la foto a tre.«Non potevo augurarvi domenica migliore di questa. Che splendore, Emma!», ha scritto invece Tiziano Ferro condividendo uno scatto a due, subito ripostato anche dalla Marrone. Il selfie è subito diventato virale e tra i commenti c'è chi ha lanciato l'idea di un duetto. Ferro ha già annunciato la data di uscita del nuovo album: il prossimo 22 novembre. Ci sarà un ruolo per Emma? Staremo a vedere.