J-Ax e la fine del sodalizio con Fedez. «Tra i motivi, la questione cannabis...», l'indiscrezione su Chi

Martedì 12 Giugno 2018, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 20:55

Con il concerto sold out di San Siro, si sarebbe concluso il sodalizio musicale tra J-Ax e Fedez. Già il titolo scelto per lo show La finale avrebbe fatto presagire l'epilogo. Ma finora non sarebbe stato chiaro il motivo di questa decisione. È il settimanale Chi a lanciare un'indiscrezione.Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, dietro la clamorosa rottura ci sarebbe una decisione di J-Ax non condivisa da Fedez. Ecco quanto riportato dal settimanale: «Di finale si è trattato perché proprio Fedez ha scelto di concludere questo sodalizio. Uno dei motivi della rottura, rivela Chi, la scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” che ha chiamato Maria Salvador. Perché sembra infatti che Fedez non abbia mai condiviso questo tipo di iniziativa».Non è tutto. Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, posta sul suo profilo Instagram l'anticipazione e aggiunge: «Una rottura improvvisa e devastante che, secondo le mie ricerche e secondo me, uno dei due non avrebbe mai desiderato, pensato o immaginato. Parlo di Fedez...». Insomma, amicizia incrinata? Staremo a vedere.