La storia della vita come sul set: il videoclip di Mattia De Simone

L’ultimo anno ha messo in ginocchio il mondo della musica. La pandemia non ha risparmiato letteralmente nessuno, dall’artista in major al piccolo indipendente. C’è chi ha comunque continuato a lavorare in studio, non si è arreso, fiducioso nei confronti di un futuro migliore, ancor più perchè giovane e ricco di speranza. E' il caso di Mattia De Simone, il cantautore partenopeo con alle spalle già palchi importanti, come le aperture delle tappe dell’ultimo tour italiano di James Blunt, che ha scritto e registrato un nuovo brano, “Dentro un grande cinema” (il terzo negli ultimi mesi, dopo “Tu sei un'emozione” e “Una domenica d'estate”) ovvero un racconto che per certi versi rispecchia proprio l’ultimo anno (e non solo), e l’ha fatto in due versioni, originale e unplugged, perché la musica non può e non deve fermarsi.

Detto e fatto, così è online sul canale Youtube (oltre alla distribuzione sugli altri digital store) “Dentro un grande cinema” il videoclip ufficiale dell'ultimo brano lanciato dall'artista napoletano che nel giro di pochi giorni ha già registrato oltre 20mila visualizzazioni, raccogliendo ancora vasti consensi e simpatie. «Che cos’è la vita, se non una grande storia, costruita meglio di qualunque capolavoro cinematografico? Sarebbe impossibile, anche volendo, scrivere un film in grado di tenere testa alla vita di ciascuno di noi, dalla più banale alla più avventurosa. La vita è il più grande dei film!», spiega Mattia De Simone nel raccontare come è nato il suo nuovo brano. E aggiunge: «A volte ci sentiamo prigionieri delle nostre vite, cerchiamo di scappare, di fuggire da situazioni avverse. Alla fine, però, ci rendiamo conto che i protagonisti siamo noi, che la trama e la sceneggiatura dipendono da noi, e che sono le nostre decisioni a fare la differenza. Non dobbiamo smettere di sognare, perché la nostra storia può cambiare da un momento all’altro».

Mattia ha scritto, quindi, una sorta di inno per tutti, con delle note itpop leggere e sognanti, un invito forte a non arrendersi mai, a diventare i propri supereroi, a non rassegnarsi mai e a continuare a percorrere la propria strada. Il finale è tutto da scrivere, e la penna è solo nelle nostre mani. Con questo lavoro l'artista vomerese chiude un anno denso di soddisfazioni alla luce dei riscontri ricevuti e forte del supporto della sua casa discografica, con la quale ha già in programma per il prossimo anno il lancio del suo primo album, oltre ad altri ambiziosi progetti.

