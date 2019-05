Venerdì 10 Maggio 2019, 00:54 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 01:06

Manca un minuto perché finisca il 9 maggio, e su YouTube compaiono cinque videclip: Liberato completa così il suo primo album, il disco che non c'è del cantante senza volto. Sui servizi in streaming arrivano i cinque nuovi brani, sul Tubo raccolte sotto il titolo di «Capri rendez-vous» i pezzi compongono una videoserie, come sempre scritta e diretta da Francesco Lettieri: «Guagliò», «Oi Marì'», «Nunn'a voglio 'ncuntra'», «Tu me faje ascì pazz'»" e «Niente» completano così l'esordio del misterioso rapper partenopeo, aggiungendosi alle canzoni già pubblicate: «Nove maggio» appunto, «Intostreet», «Je te voglio bene assaje», «Gaiola portafortuna» in una nuova versione, «Me staje appennenn' amo'» e «Tu t'e scurdat' 'e me».