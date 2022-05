Loredana Bertè, paura per l'infortunio: tour spostato, cosa è successo

Loredana Bertè eroica. Che avesse una tempra d'acciaio si sapeva, ma che riuscisse a cantare in concerto con una costola rotta era inimmaginabile. Eppure finché ha potuto ci è riuscita, come ha raccontato lei stessa sui social, dove ha annunciato lo spostamento del tour per sopraggiunte complicanze mediche.

Loredana Bertè sposta il tour per un infortunio: cosa è successo alla cantante

«Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi» ha raccontato la cantante, sempre molto generosa quando si tratta di stare sul palco con il pubblico.

Loredana Bertè tuttavaia ha pagato care le sue performance successive. «In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, cosa che non ho fatto, e quindi la costola non si è rimessa a posto, come ieri mi hanno spiegato alla visita di controllo. Ormai il dolore è troppo forte, e mi hanno sconsigliato di continuare a sollecitare la costola per 2h di seguito per un intero concerto».

Ecco allora la decisione di sospendere il tour e riprogrammare la data di Reggio Emilia per fine tour, a settembre 2022. Come spiegato sul profilo della cantante, i biglietti resteranno sempre validi, in alternativa verrà garantito il rimborso.

Per i fan di nostra Signora, c'è però una piccola sorpresa: come precisato dalla stessa cantante, Loredana non mancherà l'invito di Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove il prossimo 28 maggio si esibirà con un brano: «per fortuna lì dovrò fare solo una canzone non un intero concerto, per un solo brano ce la farò!»