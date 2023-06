Madonna, il messaggio a papà Silvio (92 anni) commuove i fan: «Mi hai insegnato a sopravvivere»

Madonna ha pubblicato su Instagram un messaggio commovente dedicato ad una persona speciale. Ieri, infatti, la cantante ha reso omaggio al suo papà, Silvio, 92 anni, per la ricorrenza della festa del papà che in America si festeggia il 18 giugno. La cantante 64enne, all'anagrafe Madonna Louise Ciccone ha condiviso un nuovo selfie più uno scatto del suo adorato papà da giovane.

Il post arriva pochi giorni dopo aver pubblicato un nuovo video particolare in cui ha detto ai fan cosa aspettarsi dal suo tour mondiale di 84 date.

«Buona festa del papà, a tutti i papà che sono lì fuori!!! Al tuo, al suo, al vostro e al loro. Ma soprattutto al mio - Silvio - che una volta mi ha detto che sarebbe andato sempre alla massima velocità finché poteva!! Grazie per la tua inesorabile etica del lavoro e per il tuo amore e per aver rifiutato di viziarmi in qualsiasi modo. Mi hai insegnato a sopravvivere! ♥️ Per sempre grata», ha scritto Madonna sul social.

Il tour della regina del pop americano inizierà il 15 luglio 2023 alla Rogers Arena di Vancouver, in Canada, e si concluderà il 30 gennaio 2024, al Palacio de los Deportes di Città del Messico, in Messico.

Arriva sulla scia di un maggior successo: Madonna è appena diventata la prima donna dai tempi di Cher ad avere un singolo aperto nella Billboard Hot 100 in cinque decenni diversi.