Sanremo, Mengoni si prepara a modo suo: palo santo, talismani e... Jannik Sinner

La partita di Jannik Sinner alla finale degli Australian Open è stata seguita proprio da tutti, appassionati di tennis e non, tutti di fronte alla televisione a tifare Italia. Tra i fan sparsi in tutto lo stivale, c'è anche Marco Mengoni che di finali ne ha vissute parecchie e sta per affrontare una delle sfide più difficili di sempre, (co) condurre la prima puntata del Festival di Sanremo. L'emozione è tanta, ma nell'attesa di scendere lui stesso in campo, Mengoni ha assistito al trionfo di Sinner in Australia, accompagnato dai suoi numerosi e molto curiosi talismani, come documentato sulle sue storie Instagram.

Marco Mengoni è un grande fan del tennis italiano, soprattutto da quando Jannik Sinner ha iniziato a far sognare l'Italia intera.

Il cantante e prossimo co conduttore della prima serata di Sanremo era pronto a seguire la finale degli Australian Open con i suoi talismani e porta fortuna vari: dal palo santo, alla statuetta di San Gennaro, passando per le due carote incrociate per Jannik. Ma non solo!

Il cantante aveva sul tavolino anche una bottiglia di (sembrerebbe) sciroppo per la tosse e soluzioni saline per il naso che cola e la scritta: «Sono tranquillo, ma sono pronto a tutto». Per fortuna il palo santo sembrerebbe aver fatto il suo lavoro, e il talento di Jannik ha sbaragliato la concorrenza.

Chissà se marco Mengoni porterà tutto il pacchetto di talismani e porta fortuna per la prima serata di Sanremo.