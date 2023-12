Speaker Cenzou, Suppergiú è il nuovo singolo

Sentimenti e cambiamento che ha voglia di amore sono i temi principali del nuovo singolo di Speaker Cenzou «Suppergiú».

La canzone è la storia di una persona disillusa, di un uomo all'apparenza freddo, cinico ma che riscopre la gioia del sentire.

Cenzou parla d'amore ma non solo, lui scava, va a fondo, si guarda dentro.

Tante cose sono successe da quando Speaker Cenzou uscí con il suo primo disco, una vita trascorsa tra featuring, produzioni, Cenzou è stato il precursore del rap in Italia. Oggi torna sulla scena per aprire il cuore. «Suppergiú» è un modo di essere , è una filosofia di vita, è un incitamento a cambiare prospettiva se non si è felici, ad uscire dalla solitudine e condividere il proprio sentire.