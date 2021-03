Otto marzo, Monica Sarnelli canta «È femmena» con la figlia: «Mi ha ricaricato»

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Monica Sarnelli. E la scelta di pubblicarlo proprio l’8 marzo è tutt’altro che casuale. Infatti, questo È femmena è dedicato alle donne, alla loro voglia di stare al mondo senza più dover temere gli uomini. Una canzone che ne celebra l’allegria, ma anche l’ambizione di riuscire a coronare i propri sogni. Inoltre, la connotazione femminile del brano è accentuata dal fatto che l’interprete napoletana duetta per la prima volta con la figlia Francesca Andreone, che, appena 18enne, sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della musica.

«Confesso che il periodo difficile che stiamo vivendo mi aveva abbattuta, ma averla al mio fianco in questo progetto mi ha ricaricato – racconta la Sarnelli –. Lei non ha la musica al primo posto tra le sue priorità, ma le piace. Spesso l’ho sentita cantare nella sua cameretta e la sua voce, con quel lieve vibrato, mi ha colpito. È ancora acerba, ma si farà. E poi non teme il palco, come mi ha dimostrato questa estate, quando ha cantato con me un brano in occasione di un mio live». E stavolta la ragazza fa il suo debutto vero e proprio nella discografia: «In questa canzone Francesca rappa le sue strofe e canta con me il ritornello – spiega ancora la cantante –. Inoltre, abbiamo girato insieme il videoclip del brano diretto da Alessandro Freschi, apparendo coloratissime, in contrapposizione al momento grigio che stiamo vivendo».

Prodotto da Dario Andreone, papà di Francesca, e scritto da Luigi Sica e Mauro Spenillo (coautore già di canzoni come Abbracciame e Voglia, portate al successo da Andrea Sannino), È femmena è un brano fresco, allegro e ballabile: «Questa canzone è arrivata in un periodo per me difficile, non solo per il fatto che la pandemia ha ridotto allo stremo il settore dello spettacolo, ma soprattutto perché il Covid ha colpito anche persone a me molto care – racconta la Sarnelli –. E quando Mauro, con cui collaboro da anni, me l’ha proposta, abbiamo pensato subito di coinvolgere Francesca, perché lui sapeva da tempo che era un mio desiderio cantare con mia figlia».

E, ovviamente, la ragazza ha colto l’occasione al volo: «Mamma è la mia musa ispiratrice, ma mi piace soprattutto la musica straniera: l’R&B, Dua Lipa, Joria Smith – dice Francesca –. Anche se amo cantare, non mi sono mai impegnata davvero, ma adesso non mi dispiacerebbe continuare. Anche se l’obiettivo principale resta la laurea, poi si vedrà».

