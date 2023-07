“Tredici canzoni urgenti” di Vinicio Capossela (miglior album), “Andare oltre” (miglior canzone) scritta da Niccolò Fabi, “Spira” (miglior album di esordiente) di Daniela Pes, “Eri con me” di Alice e “Canzoni da intorto” di Francesco Guccini nella categoria degli interpreti, “Senghe” degli Almamegretta tra i dischi in dialetto dove ancora una volta domina il napoletano e il progetto “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza” prodotto da Mimmo Ferraro e Marco Rovelli sono le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2023, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso. A votarle la più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali.

Conferme per Capossela, gli Alma e Fabi, sorpresa, ma nemmeno troppo, per Guccini, premiato questa volta come interprete: è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con quattro targhe, due premi e un Premio Le parole della musica.