Quaranta euro per un selfie col rapper Luché, lui si dissocia: «Iniziativa dei Pr». E offende i giornalisti

«Quaranta euro per un selfie con me? Non ne so nulla. E, anzi, penso che l'organizzazione del locale si dovrebbe scusare». Il rapper napoletano Luché non ci sta a passare per quello che lucra sui selfie e, attaverso una serie di Stories su Instagram (in cui offende anche i giornalisti: "siete piccoli ignoranti", per citarne una), prende le distanze dalla discoteca in cui sarà ospite, il 23 novembre, a Brindisi. Era stato un pr di quel locale, su via Appia, a condividere una storia in cui "vendeva" a 40 euro il selfie con Luché. «Queste sono trovate dei Pr del locale per fare soldi all'evento - ha scritto su Instagram - Non c'entro nulla in questa cosa. Forse l'organizzazione del locale dovrebbe chiedere scusa».

Il manager del rapper, Enzo Chiummariello, ha sottolineato: «Non ne sapevamo niente, non è una nostra scelta, anzi non ci concediamo ai selfie primae dopo lo show. Bisogna prendersela con i pr che hanno tirato fuori questra trovata di cattivo gusto».

