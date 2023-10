A sorpresa annunciato Marracash che si unisce alla line up di «Red Bull 64 bars live», sold out in prevendita, sabato 7 ottobre in piazza Ciro Esposito a Scampia. Il rapper milanese originario della Barona e già protagonista della prima edizione dell’evento e reduce dal trionfo del «Marrageddon» ad Agnano, porterà sul palco per la prima volta anche il suo ultimo Red Bull 64 bars prodotto da thasup.

Gli artisti, su uno stage immersivo a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo le loro 64 barre, oltre alle hit del proprio repertorio, senza nessuna interruzione: un flusso continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in una vera e propria maratona di puro rap. La struttura del palco, completamente rinnovata per la seconda edizione, permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza diversa nel mondo delle liriche e delle sonorità.

Inoltre, una delle più importanti novità di quest’anno è la partnership con Plenitude (Eni), che provvederà all’installazione di un impianto fotovoltaico mobile in piazza Ciro Esposito per contribuire ad alimentare la struttura del bar del festival, insieme a un generatore ibrido destinato all’area food&beverage, con l’obiettivo di rendere più sostenibile la manifestazione.

Scampia sarà allo stesso tempo cornice e protagonista dello show: forte il legame con gli artisti locali coinvolti anche per quest’anno. Dalle 17.15 sul palco: Rue Diego, LilTony dj set, Emanuelino, Vettosi, Ceru dj set, Nello Taver, Plug, Neves, Yung Snapp, Wad dj set. Dalle 21.15 i protagonisti: Geolier, Lazza, Luche’, Rose Villaine, Salmo, con Miles alla console.