Red Bull 64 Bars Live a Scampia, Salmo dà forfait dopo i dissing con Luchè

«Lebonski 360 ci ha ufficializzato la decisione di Salmo di non partecipare al Red Bull 64 Bars Live». Con questa storia su Instagram, Red Bull Italia ha comunicato che Salmo ha dato forfait: non sarà domani, 7 ottobre, in piazza Ciro Esposito a Scampia. Il tutto dopo i ripetuti dissing con Luchè: qualcuno sperava che il dissidio si potesse ricomporre sul palco, qualcun altro che diventasse un regolamento dei conti. Ma il rapper sardo ha deciso di restare a casa.

In scena per la seconda edizione dell'evento, Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Marracash, appena aggiuntosi al cast dopo il trionfo partenopeo del «Marrageddon» e, appunto, Luchè: l'ex Co'Sang fara accenno dal palco al pasticciaccio brutto o tirerà dritto? Lo sapremo domani.