Laura Chiatti sbotta contro Sfera Ebbasta (dopo il concerto di Roma): «Troppo stanco per salutare i fan? Ingrato. Ha ancora tanta strada da fare»

Laura Chiatti, con marito (Marco Bocci) e figli è andata a vedere il concerto di Sfera Ebbasta nella serata del 26 luglio a Rock in Roma. Lo spettacolo, in scena sul palco dell'Ippodromo di Capannelle, non è andato però come sperava. Il rapper milanese, che si esibia assieme a Shiva, pare infatti si sia rifiutato di incontrare i fan dopo il concerto. E Laura Chiatti ha espresso la sua delusione su Instagram.

Laura Chiatti sbotta contro Sfera Ebbasta dopo il concerto

«Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan».

Perché Laura chiatti e Marco bocci volevano essere salutati da sfera ebbasta? Ma soprattutto perché erano a un suo concerto? — Bambolina👧🏼 (@piu_bebe) July 27, 2023

Scoppia la polemica

Una Story accompagnata dal brano The real slim shady di Eminem.

Quando il fan esagera

Al di là di quanto accaduto alla famiglia Bocci, c'è da dire che a volte i fan esagerano. Pochi giorni fa sul palco di Francavilla al Mare Sfera Ebbasta si è trovato costretto a chiamare la sicurezza durante il suo concerto perché un fan era salito sul palco (senza permesso) per strappargli il microfono. Poi il concerto è proseguito tranquillamente. Diversamente andò a Geolier che invece, per un gesto simile di un fan dovette interrompere il suo show.