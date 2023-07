Claudio Baglioni raddoppia a Ebol per il gran finale del tour

Di palco in palco, l'inarrestabile Claudio Baglioni raddoppia a gran richiesta (e a una sola settimana dall'annuncio) gli appuntamenti live nelle arene indoor, e per la precisione a Milano, Torino, Firenze e Eboli. Una doppietta col botto quella del 13 e 14 febbraio al PalaSele che chiude il suo “aTUTTOCUORE”, show che conta sulla direzione artistica e regia teatrale di Giuliano Peparini.

Il tempo non sembra scalfire il cantautore romano, che a 72 primavere sfodera ancora un'energia da far invidia ai giovanissimi.

Il debutto nei palazzetti, infatti, fissato per il 18 gennaio a Pesaro, è solo il secondo step di una serie di concerti previsti tra settembre e ottobre nella formula open air tra lo Stadio Centrale Foro Italico (Roma), l'Arena di Verona e il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo.

Queste le date di “aTUTTOCUORE”, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

21/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di Roma

22/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di Roma

23/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di Roma

28/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di Roma

29/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di Roma

30/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di Roma

05/10/2023 – Arena di Verona

06/10/2023 – Arena di Verona

07/10/2023 – Arena di Verona

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di Palermo

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di Palermo

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di Palermo

20/10/2023 – Arena della Vittoria di Bari

21/10/2023 – Arena della Vittoria di Bari

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di Pesaro (il debutto)

20/01/2024 – Mediolanum Forum di Milano

21/01/2024 – Mediolanum Forum di Milano – NUOVA DATA

25/01/2024 – Pala Alpitour di Torino

26/01/2024 – Pala Alpitour di Torino – NUOVA DATA

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di Padova

02/02/2024 – Unipol Arena di Bologna

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di Firenze

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di Firenze – NUOVA DATA

13/02/2024 – PalaSele di Eboli

14/02/2024 – PalaSele di Eboli – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.00 di domani, venerdì 28 luglio. Dalle ore 11.00 di lunedì 31 luglio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.