J-Ax scrive un singolo contro Paolo Meneguzzi, e ci va giù duro: «Con una storia ti ho ridato la vita». “Invidia del Peneguzzi” diventa virale

Ci aea provato J-Ax a non replicare alle ultime parole di Paolo Meneguzzi, ma non ci è riuscito. Il rapper torna su Instagram e riapre il caso. Ma non lo fa con un post, una foto o una story, lo fa usando l'arte che meglio conosce: la musica. Così l'Articolo 31 riapre il dissing (che però non chiama dissing) su Instagram. «È abbastanza America Latina questa base? Sai, vorrei alzarmi al tuo livello. Mettiamo questa cosa in prospettiva, per me non è dissing, è beneficenza estiva».

Meneguzzi contro J-Ax, il dissing continua: «Fai il pappone che sta attaccato ai ragazzini. Io credo agli ideali tu alle canne. Sei un ignorante»

J-Ax fa un singolo contro Meneguzzi: «Ti ho ridato la vita»

Un singolo a sorpresa: L'invidia del Peneguzzi, dedicato senza giri di parole a Paolo Meneguzzi. Al centro del problema il pop contemporaneo distrutto dal cantautore svizzero in un'intervista a MowMagazine. Ma Meneguzzi di canzone pop ne sceglie una a modello: Disco paradise, il tormentone di J-Ax, Fedez e Annalisa dell'estate 2023.

Il testo

Da quel momento è stato un botta e risposta social di insulti tra i due artisti.

E poi ancora: «Sali sulla barca e poi t'attacchi al cazzo come prima. Salmo e Luché che sfida epica, a me tocca Meneguzzi è una vita che la sfiga mi perseguita». Meneguzzi lo aveva accusato di parlare, a 50 anni ancora di canne, e lui risponde così: «io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni». Ma il botta e risposta continua anche sui successi dell'uno e dell'altro: «io ho detto che gli streaming sono meglio di quando il tuo produttore faceva giochini da gioppini e si comprava i tuoi dischi truccando la classifica Fimi». J- Ax lancia anche il guanto di sfida: «Adesso non fare il piangina: “io non sono un rapper, non posso rispondere”, se sei così bravo, piglia la penna e scrivi un pezzo tipo L'Avvelenata. La prossima volta togliti il mio nome dalla tua cazzo di bocca e stai tranquillo che io ti lascio stare. Adios Pablo»