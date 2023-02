Gianna Nannini, la reazione alla performance di Rosa Chemical: «Ho goduto! W il sesso!»

La serata duetti ha visto diverse performance sul palco del Festival di Sanremo 2023. Tra le tante, una in particolare ha colpito i telespettatori: quella di Rosa Chemical. L’artista ha cantato sul palco dell’Ariston L’America, celebre brano di Gianna Nannini, del 1979. Il giovane cantautore si è esibito insieme all’amica e collega Rose Villain, creando una performance grintosa ed entusiasmante che ha lasciato il segno anche se non si è piazzato nella top 5 della classifica.

Per tutto il tempo dell’esibizione Rosa Chemical ha tenuto in mano un plug anale e prima di andare via ha urlato al pubblico: «Viva l’amore, viva il sesso». Pronta la reazione di Gianna Nannini, che ha dopo aver seguito la performance ha dichiarato di aver apprezzato totalmente la cover di Rosa.

«Stupendo, sei il top! Ho goduto! W il se**o!» ha scritto Gianna Nannini su Instagram. Prima della quarta serata del Festival, Chemical ha detto ai suoi follower: «Non solo della canzone, questo Sanremo è anche il festival del sesso Italiano». Una scelta, quella del cantante in gara, poco casuale: parla di autoerotismo e orgasmo femminile. Temi che Rosa Chemical affronta anche nel suo pezzo sanremese, intitolato Made in Italy e nel quale vuole invitare tutti a non giudicare il diverso e a rispettare tutte le varie forme d’amore.