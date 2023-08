Il «bel viaggio» degli Articolo 31 al Meeting del Cervati, unica data campana

Bella zio! Il karaoke itinerante degli Articolo 31 fa tappa a Sanza, ai piedi della vetta: l'appuntamento è per il 23 agosto, al Meeting del Cervati, unica data campana del duo che ha fatto la storia del rap italiano, e di nuovo in pista dal 2018 dopo una lunga pausa di dodici anni. Per l'occasione, J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Luca Perrini), tra rime freestyle e ritornelli campionati, raggiungeranno il palco per ricongiungersi ai propri fan e intraprendere con loro “Un bel viaggio” tra i brani che hanno segnato la loro carriera. In scaletta, dunque, veri e propri pezzi di cuore per un'intera generazione cresciuta a pane e Articolo 31, dagli storici “Domani smetto”, “Italiano medio” e “Tranqui Funky” alle hit radiofoniche più attuali come “Maria Salvador” e “Ostia Lido” o il singolo del momento, in feat con Fedez e Annalisa, “Disco Paradise”.

Un ritorno, tra il palco di Sanremo e le megafeste organizzate per l’estate che è più di un'operazione nostalgia, più di un viaggio nel tempo che unirà il pubblico giovane a quello degli anni Novanta, quando il gruppo hip hop consacrò anche al largo pubblico un genere ancora ad appannaggio dell'underground. «Un concerto da urlo, abbiamo messo in scaletta più di 30 brani per cantare insieme e fermare il tempo», fa sapere intanto Ax.

Non mancheranno le sorprese: ad aprire le danze il consueto opening act di Wlady, producer di fama internazionale.

Sul palco con il duo milanese una band formata da 6 elementi: Marco Arata direttore band, chitarrista e corista; Space One seconda voce e hype man; Fabio B: dj; Giulia Jean corista; Linda Pinelli al basso e Steve Luchi alla batteria.

Gli ultimi biglietti per il concerto - organizzato dal Comune in sinergia con “Anni 60 Produzioni” - sono ancora disponibili su Ticketone e nelle prevendite autorizzate, ma si potranno trovare tranquillamente anche al botteghino d’ingresso, in piazza XXIV maggio nella giornata del 23 agosto al costo di soli 25 euro (posto unico). Ingresso gratuito, invece, per i ragazzi fino a 12 anni e per le persone con disabilità.