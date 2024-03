Napoli, Renato Zero raddoppia al Plebiscito: concerto anche il 22 giugno

All’indomani del trionfo live nei palasport di Firenze e Roma, dove Renato Zero ha tenuto banco per tutto il mese di marzo con 14 appuntamenti completamente sold out, il viaggio per l’Italia di «Autoritratto» prosegue ora verso Sud in estate.

Dopo l’annuncio dei primi due appuntamenti di giugno, accolti con entusiasmo e calore -tanto che la data di Bari del 14/6 si avvia al tutto esaurito e quella a Napoli del 21/6 ha registrato un fulmineo sold out, Zero svela oggi tre nuovi concerti-evento: se Bari e Napoli raddoppiano (rispettivamente, il 16 giugno all’Arena della Vittoria e il 22 giugno in Piazza del Plebiscito), un ritorno in Sardegna dopo tanti anni è quello del 19 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA).

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11 di mercoledì 3 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I concerti-evento saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre.