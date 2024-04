“Musica Italiana”: esce oggi il nuovo singolo di Rocco Hunt

Arriva oggi in radio e sulle piattaforme digitali “Musica Italiana” (Epic/Sony Music), il nuovo trascinante brano di Rocco Hunt. Un brano dal sound fresco, contemporaneo, una dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo.

Con immagini cinematografiche, Rocco racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso, magari in maniera inaspettata, è in grado di riportare a casa, e non importa che tu sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna altrove o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa.

La sensazione sarà sempre la stessa: da una parte la gioia di tornare in contatto con la propria identità culturale grazie a suoni e parole che fanno parte del proprio vissuto, dall’altra la nostalgia agrodolce di casa.

Suggestioni rese ancora più vivide dal videoclip del brano, disponibile da oggi su YouTube girato tra le strade di New York, tra l’iconico skyline della Grande Mela e le caratteristiche strade di Little Italy, tra scorci e incredibili personaggi da cartolina che ironizzano sullo stereotipo dell’italo-americano. Il tutto fa da scintillante sfondo alla storia di una coppia di giovani adulti interpretati da Rocco e da sua moglie Ada, che vivono lontano dalla casa che li ha visti crescere e che, dopo un momento di rottura si riavvicinano, sulle note di una musica familiare, una musica italiana.

Rocco Hunt è una delle voci più affermate del panorama musicale Italiano. Con il suo stile unico di “poeta urbano” è in grado di raccontare la vita e la voglia di farcela delle periferie, come nella migliore tradizione della cultura rap, ma anche di far ballare e cantare il pubblico di ogni età con hit diventate successi internazionali.

I suoi oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia dove ha raggiunto anche un disco di Diamante, le sue molteplici collaborazioni con artisti Italiani e internazionali, i suoi 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali lo rendono uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo.

È inoltre autore e scrittore di molteplici brani multiplatino e diamante scritti per altri artisti, e nei suoi oltre 10 anni di carriera ha incrociato più volte il cinema sia come attore sia firmando brani per colonne sonore.