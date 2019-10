Mercoledì 9 Ottobre 2019, 14:22

Fiorella Mannoia arriva domani sera alle 21 al Gran Teatro Paladianflex per il suo “Personale tour”, promosso dalla Anni60 Produzioni. Dopo aver “abbracciato” 60.000 persone durante la prima parte di questo viaggio sonoro, è pronta ad emozionare il pubblico con un live set pieno di grandi canzoni e di pura poesia, traghettate dalla sua voce unica. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo tutti i maggiori successi dell’artista ed i pezzi dell'ultimo album di inediti “Personale”, composto da 13 brani, storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature. Un modo per dare spazio a tutto il suo estro e alla sua voglia di interagire con chi la segue con affetto da tanti anni, donandole la forza di sapersi rinnovare. A rendere più forte il racconto delle canzoni, infatti, nell’album come nello show, trovano spazio diverse fotografie realizzate dalla cantautrice in varie parti del mondo. “Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere-ribadisce la Mannoia- non c’è età per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia. E questa è la mia piccola e umile “personale”. Dal vivo non dovrebbero mancare pezzi come “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Un pezzo di pane”, “Penelope” ma, nel corso del concerto, focus anche su“I treni a Vapore” a “Il cielo d’Irlanda”, da “Combattente” e “Quello che le donne non dicono”, oltre ad alcune cover come “Sally” di Vasco Rossi o “Panama” di Ivano Fossati, rilette e riproposte con la straordinaria e unica forza interpretativa dell’artista. Ad affiancarla sul palco ci saranno Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre).