Sarafine a Salerno dal palco di X Factor: «Sono nata qui»

«Sono nata a Salerno, ci ho vissuto per dieci anni, poi mi sono trasferita in Calabria». Il legame con la città di Arechi lo racconta sorridendo con l'emozione di chi ritorna a percorrere i passi della sua infanzia: Sarafine, vincitrice di X Factor, ha accompagnato il sabato pomeriggio di turisti e salernitani tra le Luci d'Artista di Salerno con la sua musica e la sua “Malati di gioia” che ha voluto intonare insieme ai presenti.

Tanti i fan accorsi all'interno del negozio Sky del corso Vittorio Emanuele in pieno centro, illuminato dalle sfere colorate della kermesse natalizia. Selfie, autografi, chiacchiere e abbracci: la giovane producer non si è risparmiata, anzi, ha voluto parlare con tutti. Dai più grandi ai più piccini che dicono di «voler diventare come lei», in moltissimi si sono messi in fila all'esterno dello store per accaparrarsi una foto con Sara Sorrenti, da pochi giorni alla ribalta nazionale e che ha scalato le classifiche musicale dopo aver trionfato all'interno del talent show nell'edizione del 2023, accompagnata dal giudice Fedez.

Sarafine ha svelato il perchè della sua visita in città: è nata proprio a Salerno, ha vissuto la sua infanzia in città prima di trasferirsi in Calabria (e poi raggiungere dopo gli studi Bruxelles, dove ha lavorato e ha poi abbandonato le certezze per inseguire il suo sogno musicale), ha ricordato aneddoti e la domenica passata sul lungomare.

Adesso aspetta di «poter fare musica insieme - ha detto, sorridendo - perché no, magari anche un concerto in questa bellissima città dove mancavo da un po' e che mi commuove ritrovare tra l'affetto di chi è venuto qui, non mi aspettavo tutto questo affetto».