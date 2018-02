Spice Girls, 50 milioni per tornare insieme dopo 20 anni. Victoria Beckham non canterà

Sabato 3 Febbraio 2018, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 10:27

A quasi 20 anni dalla loro separazione, Victoria Beckham, Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm, le, stanno progettando di lavorare di nuovo insieme su alcune «nuove opportunità». La conferma ufficiale è stata suggellata con una foto che le cinque componenti della band britannica hanno iniziato a condividere sui social dopo essersi ritrovate in casa Horner fuori Londra.«Abbiamo trascorso uno splendido pomeriggio a ricordare i momenti straordinari trascorsi insieme», hanno dichiarato aggiungendo: «Siamo sopraffatte dall'interesse in tutto il mondo per le Spice Girls: questo sembra il momento giusto per esplorare insieme nuove incredibili opportunità». Secondo il 'Sun' per tornare insieme Baby, Sporty, Ginger, Posh e Scary (come erano soprannominate Emma, Melanie C, Geri, Victoria e Melanie B) riceverebbero 10 milioni di sterline (poco più di 11 milioni di euro) ciascuna, con Victoria Beckham che sarebbe stata rassicurata sul fatto di non dovere cantare.La band ha raggiunto la notorietà nel 1996 con il singolo 'Wannabè per poi proseguire con successi come "Who Do You Think Are", '2 Become 1' e 'Viva Forever'. Le 5 Girls hanno anche realizzato un film, 'Spice World'. La separazione è arrivata nel 2000, anche se poi si sono riunite per un tour in Europa e Stati Uniti nel 2008 ed esibite insieme ancora una volta alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012.