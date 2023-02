Al Bano, sorpresa sul palco di Sanremo: il regalo speciale per il suo compleanno

Al bano ha ricevuto un dono speciale durante la seconda serata del Festival di Sanremo.

Il prossimo 20 maggio il cantante compirà 80 anni: «40 volte 20», ha detto Amadeus, facendo entrare sul palco dell'Ariston quattro torte diverse ognuna con il numero 20 per festeggiare tutti insieme (in anticipo di qualche mese) il compleanno di Al Bano.

Il trio magico

Sorpresa per Al Bano: per lui arrivano 4 torte, ognuna con le candeline 20 anni. Il 18 maggio il cantante festeggerà il compleanno con un evento all'Arena di Verona, che sarà poi trasmesso in tv, e al quale invita anche Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

I tre si abbracciano per una foto storica e Morandi invita il boomer Amadeus a fare una foto da postare sui social. Finale da incorniciare con Il mio concerto e ultima standing ovation, prima che Al Bano faccia le flessioni sul palco che ha segnato la sua carriera, la sua fama, la sua rinascita.

Gli ospiti

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sono i super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. I tre grandi pilastri della musica italiana, hanno colto l'occasione per cimentarsi in un medley di successi. Fiumi di applausi per il trio delle meraviglie della musica italiana.