Domenica In, Amadeus svela il suo Sanremo 2024: «Moglie e figlio i miei consiglieri, Giovanna e Jose fondamentali. Fiorello? Un amico speciale»

Amadeus è stato il primo ospite di Domenica In di Mara Venier alla quale ha raccontato le sue emozioni a pochi giorni dall'inizio di Sanremo. Il conduttore ha detto: «Tutti non vedono l’ora che arrivi martedì, è arrivata gente da tutta Italia ed è una cosa incredibile l’affetto delle persone. Questo sarà un Sanremo di grande festa, una bellissima festa con tanta gente». Amadeus ha anche parlato della sua amicizia con Fiorello.

Amadeus è stato il primo ospite di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato tutte le sue esperienze al Festival di Sanremo: «Quattro anni e tanti momenti particolari, poi, rivedere le immagini del Sanremo della pandemia fa sempre effetto.

Non smetterò mai di ringraziare chi è salito sul quel palco in quei giorni, senza pubblico. Un’immagine particolare che porterò sempre con me come, del resto, le altre. Non mi sarei mai aspettato tutto questo successo. Io ho affrontato il mio primo Festival con molta spensieratezza, non pensando che ce ne sarebbe stato un secondo ciò èquando mi hanno chiamato ho pensato "Mi avranno scelto perché non hanno trovato nessuno". Questa spensieratezza mi ha permesso di lavorare in serenità, senza ansia e di dire "Ok se questo deve essere l’unico, deve essere fatto a modo mio" e lì è cominciato il cambiamento. Poi, ci sono stati altri quattro Festival».

Poi, Amadeus ha parlato dell'importanza della vicinanza della moglie e del figlio: «Giovanna e Jose sono consiglieri fondamentali. Mia moglie condivide con me tutto, le mie idee e i miei pensieri oppure mi esprime le sue perplessità. Jose, avendo 15 anni, conosce tanto il mondo della trap e del rap e devo dire che tanti cantanti li ho conosciuti grazie a lui». Il conduttore, poi, ha illustrato un po' come sarà la gara: «Sarà difficile delineare una “top 5” perché ci sono canzoni bellissime e gli artisti sono bravissimi. Martedì si esibiranno tutti i cantanti, mercoledì i cantanti che non si esibiranno, presenteranno i colleghi che invece canteranno. Quindi, tutte le sere, gli artisti parteciperanno. Venerdì è la serata delle cover e quindi 30 artisti in gara saranno accompagnati da altri 30 artisti per un totale, quella sera, di più di 70 cantanti. Poi, ci saranno due ospiti d’onore che si sono, in qualche maniera, auto invitati: Russell Crowe e John Travolta. Russell mi ha scritto una lettera che mi ha fatto tradurre in italiano, dove diceva che gli sarebbe piaciuto venire a Sanremo».

Momento di grande televisione

Amadeus, all'inizio della sua intervista, è stato interrotto da Fiorello travestito da Batman. Il conduttore ha raccontato: «Io e lui ci conosciamo da 37 anni e siamo davvero molto amici. Ci siamo incontrati per la prima volta a Radio Deejay, io arrivavo dalle radio locali di Verona, mentre, lui dai villaggi turistici».