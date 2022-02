FantaSanremo, Aka7even supera anche Michele Bravi: 145 per il saluto a «Zia Mara»

La seconda serata di Sanremo si apre con Sangiovanni che con la sua esibizione non soddisfa solo i fan ma anche i partecipanti al FantaSanremo, o quanto meno a chi ha deciso di inserirlo in squadra. Il cantante vicentino riesce a totalizzare 125 punti tra un «FantaSanremo» e un «Papalina» urlato sul palco, coinvolgendo anche Amadeus.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Fantasanremo, Sangiovanni e l'urlo con Amadeus:... FANTASANREMO FantaSanremo, ecco chi ha totalizzato più punti nella prima... IL GIOCO Gianni Morandi e Michele Bravi urlano sul palco:...

Michele Bravi, fino alla prima serata in testa alla classifica, non la prende bene e sfida apertamente Sangiovanni che però non si fa intimorire: «È guerra aperta», dice.

Ma come si suol dire «tra i due litiganti il terzo gode» e in questo caso il terzo è Aka7even. Penultimo a esibirsi, con un'escamotage riesce a totalizzare 145 punti, scavalcando i suoi rivali: «Tutti hanno detto FantaSanremo e Papalina, io posso salutare zia Mara?», una frase che da sola gli vale i primi 95 punti, a cui si sommano i ringraziamenti all'orchestra, al pubblico e la fantasia floreale dell'outfit.