Sanremo 2020, Roberto Benigni vuole 300mila euro: la sua partecipazione è a rischio

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già si fanno i conti nelle tasche di ospiti come Roberto Benigni. Alle polemiche scoppiate finora si aggiunge quella del cachet milionario. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, l'attore avrebbe chiesto 300mila euro e la sua partecipazione sarebbe a rischio. Anche quella di Georgina Rodriguez, non sarebbe data per certa.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto più soldi per affiancare Amadeus alla conduzione in una delle serate. Su Benigni, tuttavia, in molti hanno deciso di intervenire. «Come in tutti i grandi eventi - spiega Stella Romagnoli, direttore generale dell’Iaa International Advertising Association, l’associazione di esperti di marketing e comunicazione più rilevante a livello internazionale - i conti si fanno comparando i costi con i ricavi. Sanremo è un’industria che produce qualcosa oltre i 30 milioni di euro solo di raccolta pubblicitaria, quindi se da un lato è frutto del buon senso essere attenti con le spese, dall’altro bisogna anche investire per mantenere attrattivo l’evento, che in questo caso specifico, è uno dei principali eventi mediatici italiani».



Ultimo aggiornamento: 13:38

«Ritengo perciò che Rai, che ha una grande capacità produttiva e di gestione, nel caso di Benigni stia operando con giudizio: 300mila per Benigni di fatto un mezzo-cachet. Non dimentichiamo – conclude - che stiamo parlando di un Premio Oscar nonché di un’artista enorme, riconosciuto internazionalmente, che credo possa assolutamente valere un ‘mezzo-cachet’ di una qualsiasi altra rockstar».