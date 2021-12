Sanremo Giovani, vince Yuman. Al Festival anche Tananai e Matteo Romano

Erano dodici i giovani finalisti, solo tre andranno al Festival di Sanremo il prossimo primo febbraio. Nella finale al teatro del Casino di Sanremo, Amadeus non fa la classifica, non vuole partire dall’ultimo posto. Parte dal primo posto. «Al primo posto di Sanremo Giovani 2021 che va di diritto al prossimo Festival di Sanremo, è Yuman con Mille Notti. È lui il vincitore»

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Sanremo Giovani, i primi tre vanno all'Ariston. Morandi ricorda... COVID Elisa è positiva al Covid: domani sarà in collegamento... IL CASO Miss Italia 2021 rinviata per Covid, positive due finaliste:...

Sanremo, l'emozione dei tre giovani che diventano big

Mani nei capelli, qualche lacrima e le prime parole da big: «È un onore, non potete immaginare cosa sto provando, è incredibile, grazie a tutti». Amadeus continua con la premiazione: «Al secondo posto, e diventa un big del Festival di Sanremo, Tananai con Esagerata».

Anche per lui poche parole, tante emozioni: «Grazie, grazie davvero. Sono felicissimo. Sono senza parole..». Al terzo posto «con il diritto di andare a Sanremo, cone 25esimo big in gara del prossimo Festival è Matteo Romano con Testa e croce». Il ragazzino realizza il suo più grande sogno: «Era il mio sogno fin da piccolo, non vedo l’ora di essere lì, sono emozionatissimo».

Sanremo Giovani, chi è Tananai uno dei giovani big di Amadeus

Tutti e tre porteranno un inedito:

Yuman - Ora è qui

Tananai - Sesso occasionale

Matteo Romano - Birale