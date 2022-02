Sanremo 2022, Tananai dopo l'ultimo posto: «Spero ancora in 24 rinunce per andare all'Eurovision»

Ironizza sulla sua mancata vittoria, il cantante Tananai, in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano "Sesso occasionale". 25° nella classifica finale, Alberto Cotta Ramusinom, in arte Tananai, non si dispera, anzi fa sorridere i fan.

Su Twitter scrive: «Io spero ancora in 24 rinunce per andare all'Eurovision con l'Italia» rimarcando ironicamente il desiderio di partecipare al contest europeo che si terrà a Torino dal 12 al 14 maggio e a cui, da regolamento, parteciperà il vincitore di Sanremo.

Già dopo la pubblicazione della classifica finale, Tananai ha commentato il suo ultimo posto con un video diventato virale, in cui il cantante esultava e gioiva, come fosse arrivato sul podio. «E vai! Sììì!» si sente nel video: a conferma della sua innata ironia.