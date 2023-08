Angelo Duro paga la multa per i murales osceni sui manifesti ma denuncia il sindaco: «Ho fatto lavorare Taormina»

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca dovrà rispondere delle sue affermazioni nei confronti di Angelo Duro. Il comico, secondo quanto ha affermato sui social, ha già pagato la multa di 600 euro per aver imbrattato i manifesti del proprio spettacolo teatrale nella città siciliana.

L'attore annuncia infatti una querela contro il sindaco, i cui cittadini hanno riempito il Teatro Antico dimostrando il proprio gradimento nei confronti di quel «testa di c***o» (come lo ha definito il sindaco).

Il sindaco di Taormina in un video sui social si è sfogato contro il comico dimostrando il proprio disprezzo nei confronti dei disegni osceni sui manifesti pubblicitari in città. Angelo Duro, provocatore nato e da sempre "politicamente scorretto", nonostante gli insulti e le offese subite, ha risposto nel modo più tradizionale possibile: orgoglio per il risultato ottenuto per il suo spettacolo e una denuncia per quanto ha affermato De Luca.

«Questo è quello che è successo ieri sera a Taormina.

Le immagini parlano da sole. Ho portato tanti soldi nella città, e fatto lavorare albergatori, ristoratori e molte altre attività con il mio evento. Pure il comune ho fatto lavorare, pagando la multa di 600 euro. Ditemi se questa non è generosità. E altruismo. Ve lo dicevo che sono cambiato», ha concluso il comico.