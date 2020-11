Roma, il Globe Theatre sarà intitolato a Gigi Proietti: «La città gli dedica uno dei luoghi a lui più cari»

Adesso è ufficiale. Il Silvano Toti Globe Theatre sarà intitolato a Gigi Proietti. L'attore amatissimo dal pubblico e scomparso ieri, nel giorno in cui avrebbe compiuto ottanta anni, era legatissimo a quel luogo sorto nel 2003 nel cuore di villa Borghese, al centro di Roma. «La città vuole omaggiarlo dedicandogli uno dei luoghi che gli erano più cari, di cui per anni ha gestito la direzione artistica, mettendo in scena meravigliosi capolavori», ha commentato la sindaca Virginia Raggi.

A realizzare il sogno di Proietti, 17 anni fa, era stata la fondazione Silvano Toti, che aveva costruito il teatro elisabettiano per poi donarlo alla città. «Dopo tanti anni di stagioni teatrali con successi di critica e pubblico - ha detto Maria Teresa Toti, presidente della Fondazione - grazie alla sua direzione artistica, desideriamo che il nome di Gigi Proietti si leghi per sempre al Globe Theatre».

