Al Bano parla della figlia Ylenia scomparsa a Ciao maschio: «Ho messo in dubbio la fede, mi sentivo punito»

Albano Carrisi torna a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia, ospite su Rai1 a "Ciao Maschio" , trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. Il cantante pugliese parla così, ricordando la scomparsa avvenuta nel gennaio del 1994 a New Orleans. «La fede è stata centrale nella mia vita, ho sempre avuto fiducia in Dio. Negli anni '90 però, dove mi è successo di tutto, mi sono interrogato ed ho avuto seri dubbi».

E prosegue: «Ho messo in dubbio Dio e la fede, perché mi sentivo punito per cose che non avevo commesso. Ho capito - ha proseguito il cantautore - che anche il buon Dio aveva perso suo figlio, quindi ho ripreso ciò che avevo abbandonato e questo mi ha fatto stare meglio».

