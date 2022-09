Amadeus, la torta dell'Inter per i suoi 60 anni: «Nonostante tutto....»

Sorriso e colori nerazzurri. Amadeus ha spento le candeline per i suoi 60 anni e non ha rinunciato, nemmeno stavolta, ad una torta con i colori della sua squadra del cuore. E' rimasto fedele anche di fronte allo sfortunato esito del derby Milano-Inter di ieri, sabato 3 settembre, che ha visto trionfare i milanisti per 3 a 2. E quindi, seppur con l'amaro in bocca, il conduttore di Sanremo ha festeggiato il grande traguardo dei 60 anni con una torta nerazzurra, preparata dal re dei dolci Ernst Knam. «Nonostante tutto …🖤💙 i miei 60 anni li festeggio in nerazzurro» scrive Amadeus su Instagram a corredo di alcune foto della torta e di lui con l'amatissima Giovanna.

Ma questa, non sembra essere l'unica torta per il conduttore. Infatti, nelle sue stories Instagram ha pubblicato una sacher ringraziando la pasticceria per il regalo. Insomma, doppietta di dolci per Amadeus che, in questo modo, si è consolato per la sconfitta della sua squadra del cuore. Fedelissima, anche la sua compagna Giovanna, gli sta accanto e, insieme, scherzano e mostrano la lingua colorata di azzurro dopo aver mangiato la torta.

Tanti i commenti degli amici Vip del conduttore di Sanremo che, fra qualche mese, tornerà sul palco dell'Ariston per una nuova edizione del Festival della canzone italiana. Da Jovanotti a Sabrina Ferilli, da Alessia Ventura a Valeria Marini: tanti suoi cari amici o seguaci gli hanno fatto i complimenti e gli auguri con emoticon di cuori e stelle.