Amici 20, Alessandra Celentano commenta l'esibizione di Rosa Di Grazia e sorprende tutti: «Molto carino». Ma c'è un motivo

Alessandra Celentano sorprende nell'ultima diretta di Amici e giudica «molto carina» l'esibizione di Rosa Di Grazia. Colpite anche Lorella Cuccarini e Maria De Filippi. Il pubblico reagisce sorpreso, ma dietro le parole di Alessandra Celentano c'è un motivo piuttosto ironico. L'allieva è sostenuta da Lorella Cuccarini, mentre la maestra Celentano non la reputa meritevole dell'ambito banco. Nella puntata di oggi il commento all'esibizione ha spiazzato tutti.

AMICI, ALESSANDRA CELENTANO SPIAZZA TUTTI

Rosa si è esibita nella puntata di oggi con una coreografia ricca di contrasti che alterna una prima fase ispirata al classico che viene poi abbandonata per un atto di ribellione e follia. Celentano parla di «parodia» ed è per questo che giudica la performance «molto carina». Con ironia spiega che Rosa può fare solo questo: «Molto carino, geniale l'idea per coprire i piedi con le camminate sui talloni assolutamente spontanei... Così lo puoi anche fare».

AMICI, LA REPLICA DI LORELLA CUCCARINI

«Erano nella coreografia. Danza è espressione in mille volte diverse», replica la Cuccarini. Poi Celentano chiarisce rispondendo alla domanda diretta della conduttrice Maria De Filippi: «Non le darei assolutamente la maglia».

