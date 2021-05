Amici 20, Aka7even va in finale e dedica una canzone d'amore (ma non a Martina Miliddi)

Aka7even è il primo finalista di Amici 20. Il cantante del team di Pettinelli-Peparini è il primo concorrente ad approdare alla finalissima in programma settimana prossima. Nel corso del "guanto di sfida" che Anna Pettinelli ha lanciato alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Aka7even si è esibito sulle note di "She" di Elvis Costello con la precisa missione di riscrivere le strofe del brano. Il giovane partenopeo ha deciso di dedicare questa canzone d'amore non a Martina Miliddi - la ballerina con cui ha avuto una storia nel corso di questa edizione - ma alla sua città d'origine, Napoli.

GUANTO DI SFIDA: Aka7Even VS Sangiovanni, quale versione di "She" merita il punto? #Amici20 pic.twitter.com/QCgOuiEp6p — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2021

Una scelta che ha stupito i fan. Aka ha parlato del suo amore per la città che gli ha dato i natali, sebbene il giudice Stefano De Martino lo abbia ammonito invitandolo a non cadere in facili «luoghi comuni». Sangiovanni, lo sfidante, ha invece dedicato le strofe riscritte della canzone alla ballerina Giulia, sua fidanzata. Una mossa discussa, dunque, quella di Aka, che però non ha ostacolato il suo approdo alla finalissima del talent condotto da Maria De Flippi.