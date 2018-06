Pio e Amedeo a Ermal Meta: «Sei venuto col gommone», e il cantante replica sui social

Mercoledì 13 Giugno 2018, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 14:03

«Sei venuto col gommone e ti abbiamo salvato noi pugliesi, ora caccia i soldi!». Una battuta che qualcuno potrebbe definire razzista, quella di Pio e Amedeo che, ospiti dello studio di Amici per la finalissima del programma di Maria De Filippi, hanno fatto a Ermal Meta.In realtà, quella che una volta era indubbiamente uno slogan di grande discriminazione, oggi invece viene utilizzato, in maniera ironica, dai tanti residenti in Italia provenienti dall'Albania. Come dimenticare, d'altronde, i tifosi albanesi che nel 2014, in occasione dell'amichevole tra le due nazionali, al Ferraris esposero gli striscioni «Siamo venuti col gommone, adesso abbiamo lo squadrone» e «Italia-Albania, derby di casa mia»?.Durante la trasmissione di lunedì sera su Canale 5, Pio e Amedeo avevano anche lanciato un divertente appello al ministro dell'Interno, Matteo Salvini: «Vedi che 'sti ragazzi sono bravi, dai, teniamoli». Ermal Meta, divertito, non si è scomposto e il giorno dopo, su Twitter, ha optato per una replica social con l'autoironia che sembra molto comune agli albanesi d'Italia: «Pio e Amedeo, comunque, mi devono ancora restituire il gommone!».