Maurizio Costanzo show, Asia e Dario Argento per la prima volta insieme dopo le polemiche

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 20:33

alla loro prima uscita pubblica dopo le polemiche, le accuse, il vortice mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il regista horror saranno tra gli ospiti del, in onda stasera alle 23.20 su Canale5. In scena anche un’altra popolarissima coppia dello spettacolo: Albano e Romina.LEGGI ANCHERiuniti nel salotto televisivo di Costanzo, Asia e Dario Argento parleranno del loro rapporto e delle vicende che hanno recentemente visto protagonista l’attrice, accusata di stupro da Jimmy Bennett. Dario Argento aveva da poco parlato del difficile periodo della figlia ai microfoni di Radio2: «Asia sta meglio, molto meglio...Sta uscendo da queste brutte cose che le sono capitate, a parte il suicidio del suo fidanzato, ma anche il resto. Per esempio l’esclusione da X Factor, che è stata dolorosa e ridicola. Per fortuna Asia si sta lasciando alle spalle questo periodo molto brutto».Eppure il rapporto tra Dario e Asia non è stato sempre sereno. Per anni padre e figlia non si erano parlati e poi, una volta riconciliati, avevano commentato così la vicenda, ospiti da Fabio Fazio: «Siamo padre e figlia, alla fine l’affetto prevale su tutto. Starle di nuovo vicino mi dà una gioia immensa. Sono felice», aveva detto Dario, e Asia aveva aggiunto: «In questi otto anni sono successe tante cose. A mia volta sono diventata madre e regista. Sono cresciuta. Adesso, oltre alla gioia di stare accanto a Dario, c’è il piacere di spiare un regista geniale, di studiare ogni sua inquadratura».Oltre alle due coppie Dario- Asia e Albano-Romina, tra gli ospiti del Maurizio Costanzo show questa sera ci saranno anche Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Pio e Amedeo, Massimo Ferrero, Paolo Crepet, Sara Farnetti e Flaminia Bolzan.