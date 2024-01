​Bandecchi, lite in tv con Sara Manfuso: «Lei è brutta come la fame ma non ha capito». Tensione a Mattino 5

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ancora nell'occhio del ciclone. A distanza di pochi giorni dalle frasi sessiste pronunciate in consiglio comunale, e che hanno portato addirittura a una petizione per le sue dimissioni, Bandecchi - ospite questa mattina a Mattino 5 News - ha battibeccato in diretta con la giornalista Sara Manfuso.

Il battibecco tra Bandecchi e Sara Manfuso

Dopo che Bandecchi aveva a lungo spiegato la sua posizione riguardo le sue parole in consiglio comunale, affermando di non essere sessista e criticando aspramente la petizione («hanno deciso che il problema di Terni è il sindaco»), Sara Manfuso ribatte alla sua frase secondo cui «siamo animali». «Non siamo animali - dice la Manfuso - ma animali che hanno raziocinio». «Lei è molto carina, ma non ho capito quello che ho detto», la interrompe subito il sindaco.

A quel punto parte il battibecco: «Cosa c'entra? Mi può spiegare il collegamento tra le due cose?», chiede Manfuso. «Allora facciamo così, lei è brutta come la fame ma non ha capito», ironizza Bandecchi.

A quel punto interviene il conduttore, Francesco Becchi: «Non c'entra niente l'estetica delle persone, lei allora se le va a cercare le polemiche...».

«C'è una posizione e c'è un contraddittorio - aggiunge Manfuso - le stavo esponendo educatamente la mia distanza dalle sue posizioni. Lei invece, un'altra volta, perché è recidivo col sessismo, unisce l'aspetto di una donna ai contenuti che quella donna esprime. Quindi lei ancora una volta ci ha dimostrato la sua vera natura, se ne rende conto?» «Le ho dimostrato la mia natura, sono un uomo normale», insiste lui. «Ma un uomo normale non mette necessariamente in relazione se Sara Manfuso è bella o brutta con ciò che dice. A me non ha specificato se sono carino o brutto». «Lei è un bel ragazzo ma ha capito al volo», persevera ancora Bandecchi. E Becchi chiude la discussione: «Il tempo in tv è tiranno, la inviterò un'altra volta e inviterò anche Sara, sempre che lei accetti».