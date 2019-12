Barbara D'Urso, nuovo programma in arrivo: sarà la versione Mediaset del Festival di Sanremo

Barbara D'Urso al Festival di Sanremo? La conduttrice è sicuramente quel che si dice "una macchina da guerra in senso buono", ma non le è stato mai proposto di andare al Teatro Ariston. Nell'anno che sta per finire ha condotto quattro programmi televisivi diversi e la sua azienda, grata per gli ottimi ascolti, potrebbe presto realizzare il suo sogno di presentare la kermesse canora. Non quella originale, ma la versione Mediaset. Secondo quanto riporta il settimanale "Vero" per la Carmelita nazionale sarebbe in arrivo, infatti, una nuova trasmissione.

"Se Maometto non va alla montagna è la montagna che va da Maometto". E il Biscione potrebbe dare vita così a una nuova e importante manifestazione musicale. Una sorta di alternativa al Festival di Sanremo, che potrebbe andare in onda già nella prossima primavera. L'ipotesi più plausibile, infatti, è che il Grande Fratello versione Nip si sposti a settembre, dal momento che l'edizione Vip è prevista per il prossimo mese di gennaio.



«L’anno prossimo Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione di Mediaset del Festival di Sanremo. Ancora top secret la location del grande evento», si legge sulla rivista diretta da Cristina Pozzoli.

Intanto, per il 2020 sono confermati tutti e quattro i programmi della D'Urso. Ci saranno gli appuntamenti con i contenitori "Pomeriggio 5" e "Domenica Live". Senza dimenticare la prima serata di "Live non è la D'Urso" e la diretta del reality più longevo della storia della televisione, il "Grande Fratello".

