Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5: «Sei una burina di periferia». Martina Nasoni: «Vaffanc***»

Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5: «Sei una burina di periferia». Martina Nasoni choc: «Vaffanc***» . Pochi minuti fa, è scoppiata un'accesa discussione durante lo spazio del programma dedicato al Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti, Valentina Vezzali, Gennaro Lillio, Myriam Catania, Martina Nasoni e l'amico di Selvaggia Roma Tony Aglianò.

Proprio quest'ultimo, all'improvviso, si è scagliato verbalmente contro Martina Nasoni, ex vincitrice del Gf: «Sei una burina di periferia. Non fai altro che dire parolacce contro Selvaggia Roma nelle tue stories, sei gelosa perché in tre giorni si è parlato più di lei che di te in tutto il tuo Gf». Barbara D'Urso riprende l'ospite: «Questo non te lo permetto, Martina ha avuto un comportamento diametralmente opposto a quello di Selvaggia e ha vinto il mio Gf perché era amata dalla gente».

Quando la discussione sembrava sedata, interviene però Martina Nasoni che replica ad Aglianò: «Io sono come la contessa De Blanck, se un vaff*** te lo devo dire, te lo dico». Barbara D'Urso la ferma immediatamente: «No Martina, qui queste parole non si dicono». Si cambia argomento e la trasmissione continua.

