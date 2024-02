Barbara D'Urso torna in tv? L'ex volto Mediaset «ospite da Mara Venier a Domenica In»: l'indiscrezione

Barbara D'Urso torna in tv. I fan aspettavano questa notizia da mesi e secondo quanto riporta Tv Blog l'ex volto Mediaset sarà ospite il 3 marzo di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Ebbene sì Barbara per tornare sul piccolo schermo ha deciso di farlo, dalla nemica amica, Zia Mara. Sarà questo (qualora l'indiscrezione fosse confermata) il primo passo di un riavvicinamento della conduttrice alla Rai?

D'altronde i rapporti di Barbara D'Urso con Mediaset si sono chiusi bruscamente con Pomeriggio 5 consegnato nelle mani di Myrta Merlino e nessun programma per la regina del "caffeuccio".

Ora Barbara sembra pronta a tornare nel piccolo schermo ospite della sua collega che, malumori passeggeri a parte, ha sempre stimato. Non sappiamo quale sarà il contenuto dell'intervista ma risulta difficile ipotizzare che si parlerà anche della modalità (mal digerita dalla D'Urso) dell'interruzzione lavorativa tra la conduttrice e Canale 5 oltre che dei progetti futuri. Sarà solo un'ospitata o c'è dell'altro dietro?

Mentre Mara Venier annunciava che questa sarebbe stata l'ultima sua edizione di Domenica In è cominciata a circolare la voce che Barbara D'Urso avrebbe, nella prossima stagione tv, preso il posto della collega. Rumors spenti dallo stesso ad Rai Roberto Sergio che, in un'intervista a La Verità, ha detto: «Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, non la conosco». Ora però pare che Barbara, da troppo lontana dai suoi telespettatori, sia pronta a tornare. E per farlo avrebbe scelto il salotto di Mara Venier. Ma d'altronde la conduttrice della domenica già a settembre aveva detto di aver invitato la collega a Domenica In. Ora pare abbia accettato.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di un'ospitata di “Barbarella” a Belve, e forse si farà anche quella ma intanto per togliersi i primi sassolini dalle scarpe l'ex “Lady Pomeriggio 5” ha scelto Domenica In. Colpaccio di Mara Venier.