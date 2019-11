Belen Rodriguez e Andrea Damante, flirt clandestino dopo una serata al karaoke: spunta il video in rete

Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt, proprio mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, ma ora sembrano spuntare nuovi dettagli su questa relazione. A darli è stato Spy che parla di un rapporto clandestino che si sarebbe consumato il primo giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax.

I due si sarebbero conosciuti a unae sarebbe poi nata la scintilla. Pare che Damante e Giulia fossero in crisi, ma di fatto ancora insieme. Non si ha conferma o smentita di questi rumors, resta certo che tra Andrea e Belen pare ci sia un buon rapporto, mentre pare esserci meno serenità tra la showgirl argentina e la ex del tronista, Giulia De Lellis.

Proprio qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine tramite le instagram stories e la De Lellis non ha certo nascosto i numerosi tradimenti fatti dal suo ex, confessando nel libro anche la presenza di persone note. Vero o meno la sua "rivincita" l'ha presa visto che ora ha una felice relazione proprio con l'ex delle Rodriguez, Andrea Iannone.



Il vero colpo di scena sarebbe se Damante avesse tradito GDL anche con Belen e Giulia si fosse fidanzata con Iannone per questo. ADOREREI #lecornastannobenesututto #belen #damante #giuliadelellis pic.twitter.com/5NxKlvvsB3 — Antonio (@8antonio8989) 19 settembre 2019

Ultimo aggiornamento: 20:50

