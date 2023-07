Belen rompe il silenzio sull'addio a Mediaset: «Ringrazio il Presidente per avermi scelta e Maria De Filippi per i consigli. Spero sia un arrivederci»

Belen Rodriguez fuori dai palinsesti Mediaset 2023. Finisce così (per ora) la storia della showgirl argentina che ci ha tenuto a precisare che è stata lei a lasciare la conduzione de Le Iene e di Tù sì que vales. Ma mentre è in vacanza con la famiglia allargata Belen decide di mettere nelle sue storie Instagram un messaggio, forse per mettere un po' a tacere (o almeno provarci) i rumors che alludono a un suo malcontento.

Belen rompe il silenzio sull'addio a Mediaset

«Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare.

E prosegue: «Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tuti i consigli e per l'opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci».

Insomma pare che per Belen le porte del Biscione non siano chiuse, ma solo socchiuse.