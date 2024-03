Belen torna sul set dopo un anno, l'entusiasmo è incontenibile: «Chiamale se vuoi emozioni»

Belen volta pagina: la showgirl continua a mostrarsi sui social sorridente e raggiante dopo la rottura con Elio Lorenzoni e le innumerevoli indiscrezioni sulla sua vita privata. Dopo il suo periodo buio e di depressione (a causa dell'addio a Mediaset), Belen sta cercando ogni giorno di tranquillizzare i suoi fan, tant'è che oggi ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories in cui è stato ripreso lo studio di un set. A dirla tutta, la showgirl ha condiviso con i suoi follower anche un selfie in cui si mostra con una maschera purificante al viso per rinfrescare la sua pelle. «Massaggio drenante prima di tornare sul set dopo un anno. Chiamale emozioni». Sono queste le parole che Belen ha scritto a corredo dello scatto.

Dai video che Belen ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare che la showgirl si trova nello studio di servizio di produzione di video Movie chrome a Milano. Attraverso alcune indagini social è possibile risalire all'ufficio Freeda. In realtà, la showgirl argentina è stata la protagonista di un episodio del format “Corpi” di Freeda già nel 2023 dove ha raccontato il rapporto con il suo corpo spiegando che per lei la bellezza è stata allo stesso tempo un’alleata nel raggiungimento dei suoi sogni ma anche un ostacolo.

Non è stato ancora svelato il contenuto e il motivo per il quale Belen oggi si trova sul set, ma i fan per ora si sono accontentati di un bellissimo mini tour dietro le quinte.

Una cosa è ovvia: Belen è finalmente pronta a viversi il suo status di felicità tornando a lavoro con il sorriso e con la giusta dose di spensieratezza ed emozione.