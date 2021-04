Carolyn Smith si schiera con la Celentano e attacca Martina ad Amici: «Non voglio offendere però...»

Amici 20, Carolyn Smith si schiera con la Celentano e attacca Martina: «Non voglio offendere però...». Le maestre di danza fanno cartello. Direttamente da Ballando con le Stelle, la severissima giudice e coreografa di Rai1 torna a difendere la sua collega anche in occasione della quarta puntata del serale.

«Vera professionista»

«Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano». Queste le parole di Carolyn Smith durante un'intervista ad un settimanale solo qualche giorno fa.

Sabato sera, in occasione della quarta puntata del serale di Amici 20, attraverso il suo profilo Instgram ha commentato la performance di Martina, ballerina latina della squadra Arisa - Cuccarini. Martina è sempre stata attaccata dalla Celentano, secondo la maestra non dovrebbe proseguire il percorso nella scuola di Amici 20, e le sue parole, questa volta trovano una sponda autorevole

Carolyn Smith, ha commentato il posto instagram di Amici20 in merito al guanto di sfida tra Martina e Serena. Guanto, ricordiamo lancoat dalla maestra Celentano per mostrare quanto Serena, ballerina di classico, sia più completa di Martina che studia latinoamericano da oltre 14 anni.

«Sto ancora riflettendo deivari giudizi che ho sentito stasera - scrive la Smith - non voglio offendere per nessuno motivo... ma..... una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile. Sempre sotto valutato i latini veri qui in trasmissione, peccato perché avete l’eccellenza nello studio ora Umberto Gaudino e Francesca Tocca e nel passato Natalia Titova Arduino Bertoncello, Nancy Berti ..... cultura a 360 gradi!!!».