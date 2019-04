Ciao Darwin, concorrente paralizzato. Gli insulti mentre era in terapia intensiva

Venerdì 26 Aprile 2019, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, si parla da giorni ormai di, il 54enne rimasto paralizzato dal collo in giù dopo un incidente avvenuto durante la trasmissione condotta da. Un incredibile dramma, su cui qualcuno ha avuto anche il coraggio di scherzare: sui social infatti il video dell’incidente è diventatodi pessimo gusto, come ha denunciato la famiglia.Il cugino di Gabriele,, al Corriere della Sera ha confessato di provare «un grande rimorso. Sono stato io a proporre a Gabriele di fare il provino per il programma, l’ho messo in contatto con la produzione: gli ho detto ‘vai che ci divertiamo’». Ora la situazione tragica, ma anche una piccola speranza: «Gambe e braccia hanno ancora sensibilità malgrado lo schiacciamento di due vertebre, c’è qualche speranza di ripresa», dice Stefano.Ma l’amarezza per quei commenti inaccettabili è tanta: «Ho letto frasi vergognose, del tipo ‘ma a cinquant’anni sui rulli non ci puoi andare’, mentre mio cugino giaceva in terapia intensiva. Doveva essere un gioco, ma nessuno ha detto basta». Stefano ne ha anche per la produzione: «Il comunicato di vicinanza è arrivato giorni dopo. Nessuno dica che non erano informati, perché nell’ambulanza per il pronto soccorso c’eravamo io e un collaboratore di Mediaset.»