Come sanificare lo smartphone? Le regole quotidiane da seguire con il Coronavirus

In tempi di Coronavirus, è molto importante sanificare anche il nostro smartphone. E' uno degli strumenti (insieme ai tablet) che utilizziamo e tocchiamo per ore durante il giorno, specie in queste settimane di quarantena, quindi ci sono delle regole da seguire per pulirlo e sanificarlo.

Come fare allora per disinfettare al meglio smartphone, tablet e altri dispositivi? La stessa Apple ha aggiornato la pagina con le indicazioni sulla procedura da seguire per pulire i prodotti tecnologici. In particolare, l'aggiunta interessante è quella relativa all'impiego dei disinfettanti: "Utilizzando una salvietta igienizzante contenente etanolo (alcol etilico), pulite gentilmente le superfici dure e non porose del vostro prodotto, come ad esempio lo schermo, la tastiera e altre superfici esterne. Non utilizzate candeggina [e detergenti contenenti candeggina]. Evitate che l'umidità penetri nelle aperture [la porta per il caricatore, eccetera] e non immergete il vostro prodotto nei detergenti".



Ultimo aggiornamento: 18:31

