Cricca, il cantante di Amici a Faenza a spalare il fango: «Venite a dare una mano»

Cricca spala il fango a Faenza. Il giovane cantante di Amici, originario della Romagna, si è mostrato, infatti, intento a dare il suo contributo per le strade della città colpita dal maltempo negli scorsi giorni. Il video, in cui il giovane si riprende sporco di fango e con pala in mano, poco sorridente e provato dal caldo e dalla fatica, è un invito a chiunque avesse la possibilità di contribuire, come possibile, nell'emergenza che ha coinvolto la regione dell'Emilia Romagna.

Il ragazzo scrive «non si molla mai» mentre riprende le condizioni disastrose in cui si trova la zona in prossimità dell'argine del fiume straripato.

«Chiunque riuscisse a dare una mano è ben accetto», scrive Cricca su Instagram.

L'invito è rivolto a chiunque abbia la possibilità di contribuire in qualche modo a limitare i danni causati dal maltempo in Emilia Romagna.