Daniele Dal Moro squalificato dal Gf Vip: «Espressioni volgari e atteggiamenti irruenti». Quel gesto violento contro Oriana: cosa è successo

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Lo comunica la produzione del reality con una nota condivisa sui social: «Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento». Soltanto una settimana fa lo stesso provvedimento - con le medesime motivazioni - ha colpito un altro grande protagonista di questo Gf Vip, Edoardo Donnamaria, mentre è stato soltanto "ammonito" Edoardo Tavassi.

La squalifica di Daniele Dal Moro è immediata: a differenza di quanto accaduto ad altri concorrenti, l'ex tronista ha lasciato la casa all'istante, senza aspettare la puntata in prima serata (in programma lunedì prossimo). In questa edizione un provvedimento del genere è stato preso solo nei confronti di Riccardo Fogli, allontanato dopo aver pronunciato un'espressione blasfema davanti alle telecamere.

— Grande Fratello (@GrandeFratello) March 17, 2023

Non sarebbe però questo il caso di Daniele Dal Moro. Secondo quanto segnalato da alcuni attenti telespettatori sui social, l'ex tronista ieri sera avrebbe avuto un atteggiamento «aggressivo» nei confronti di Oriana Marzoli. Dal Moro, scherzando con la ragazza, l'avrebbe presa per il collo mentre provando a difendersi diceva: «Non mi piace». Un gesto che, da solo, basterebbe a giustificare la squalifica. Da alcune settimane, infatti, la produzione del Gf Vip ha adottato una politica di tolleranza zero verso qualsiasi gesto violento. Un cambio di rotta arrivato dopo la strigliata di Pier Silvio Berlusconi, contrariato dagli atteggiamenti di alcuni dei concorrenti del reality.