Domenica In, Arbore nominato Cavaliere di Gran Croce: le parole di Mara Venier

Mara Venier coglie l'occasione a Domenica In per complimentarsi con Renzo Arbore per la nomina a Cavaliere di Gran Croce. Nel congratularsi con l'uomo a cui è stata legata in passato, manda in onda una canzone in particolare e gli fa una dedica nello spazio riservato al talk sul Festival di Sanremo. A ognuno degli ospiti ha chiesto di scegliere un brano della storia della kermesse che più li rappresenta e li fa emozionare. La sua canzone del cuore è "Il clarinetto".

APPROFONDIMENTI ROMA Renzo Arbore è Cavaliere di Gran Croce: la nomina del... IL PERSONAGGIO Renzo Arbore cavaliere di gran croce, Manfredi: «Grande amico... DOMENICA IN Serena Rossi si commuove a Domenica In: «La Sposa? La dedico a...

Leggi anche > Serena Rossi a Domenica In: «All'inizio volevano nascondere la napoletanità. "La Sposa?"La dedico a mia nonna»

«Questa è la mia canzone del cuore. Mando un bacio a Renzo che d'ora in poi chiamerò Cavaliere», le parole della conduttrice in merito alla nomina dell'artista. Dallo studio si sono levati gli applausi e le congratulazioni per questo importante riconoscimento. La notizia è stata accompagnata da una foto che ritrae il capo dello Stato con il popolare showman.

«Il Presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana», è la didascalia a corredo dello scatto. Oltre a essere un artista, Renzo Arbore si è distinto per molte iniziative solidali.